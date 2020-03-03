Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 24. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Yukatel Denizlispor ile yapılan müsabakada kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe'nin kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un antrenörleri İbrahim Dağaşan ile Şakir Özkayımoğlu'nun tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF Hukuk Müşavirliğinin, TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve Altay'ı da çeşitli sebeplerle disipline gönderdiği ifade edildi.

Öte yandan Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan'ın tedbirsiz, yeşil-beyazlı futbolcu Abdullahi Shehu'nun da tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA