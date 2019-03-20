Süper Lig'de 5 Haftalık Program Açıklandı

Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig'de 27 ile 31. haftalar arasındaki müsabaka programı açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakası, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak.Ligin 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.Ligde haftalara göre karşılaşma programı şöyle:27. hafta:5 Nisan Cuma:20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)6 Nisan Cumartesi:16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)7 Nisan Pazar:13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)8 Nisan Pazartesi:20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)28. hafta12 Nisan Cuma:20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)13 Nisan Cumartesi:16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)14 Nisan Pazar:13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)15 Nisan Pazartesi:20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)29. hafta19 Nisan Cuma:20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)20 Nisan Cumartesi:16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)21 Nisan Pazar:13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)22 Nisan Pazartesi:20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)30. hafta26 Nisan Cuma:20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)27 Nisan Cumartesi:16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)28 Nisan Pazar:16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)29 Nisan Pazartesi:20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)31. hafta3 Mayıs Cuma:20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)4 Mayıs Cumartesi:16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı)16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)5 Mayıs Pazar:16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)6 Mayıs Pazartesi:20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)