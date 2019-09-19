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Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

19.09.2019 09:10Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Ligde beşinci haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

Konyaspor, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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