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Süper lig'de 5'inci hafta başlıyor

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 5'inci hafta, yarın saat 20.30 oynanacak Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak.

19.09.2019 09:47Süper lig'de 5'inci hafta başlıyor
2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 5'inci hafta, yarın saat 20.30 oynanacak Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak.
Karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle:
GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Napoleoni
SAKAT: Reis
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, numaralı 189 TL, maraton 109 TL, kuzey kale arkası 27.5 TL ve misafir tribün 35 TL
İ.H. KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Faruku Miya, Riad Bajic
SAKAT: Hurtado, Diagne
CEZALI: Yok



İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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