Süper lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5'inci haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 23 Eylül
Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Özgür Yankaya)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Koray Gençerler)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Hüseyin Göçek)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Serkan Tokat)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Arda Kardeşler)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Suat Arslanboğa)