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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

02.10.2019 13:14Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

4 Ekim Cuma

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halil Umut Meler

6 Ekim Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Gazişehir Gaziantep - Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Spor

Kaynak: İHA

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