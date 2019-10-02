Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.



Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.



Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:



4 Ekim Cuma



20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu



20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



5 Ekim Cumartesi



15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat



17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır



20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halil Umut Meler



6 Ekim Pazar



14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan



16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler



19.00 Gazişehir Gaziantep - Medipol Başakşehir: Koray Gençerler



19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Kaynak: İHA