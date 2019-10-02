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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

02.10.2019 13:15Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
4 Ekim Cuma
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Ekim Cumartesi
15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halil Umut Meler
6 Ekim Pazar
14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Gazişehir Gaziantep - Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Güncel

Kaynak: İHA

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