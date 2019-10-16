Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray-Sivasspor maçını Ali Palabıyık, Ankaragücü-Beşiktaş maçını Ali Şansalan, Denizlispor-Fenerbahçe mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.
İşte Süper Lig'de görev alacak hakemler:
Galatasaray - Sivasspor : Ali Palabıyık
Antalyaspor - Gençlerbirliği : Abdülkadir Bitigen
Trabzonspor - Gaziantep FK : Özgür Yankaya
Başakşehir - Göztepe : Yaşar Kemal Uğurlu
Ankaragücü - Beşiktaş : Ali Şansalan
Kayserispor - Kasımpaşa : Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Rizespor : Cüneyt Çakır
Denizlispor - Fenerbahçe : Fırat Aydınus
Konyaspor - Malatyaspor : Mustafa Öğretmenoğlu