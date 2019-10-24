Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Süper Lig'in 9. haftası Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
karşılaşmasıyla açılacak. Bu hafta Beşiktaş
ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine de sahne olacak.
Süper Lig'in 9. haftasında heyecan yarın, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecekken, Fenerbahçe de Konyaspor'u konuk edecek.
Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş ile Galatasaray pazar günü Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 EKİM CUMARTESİ
15.00 Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan
27 EKİM PAZAR
14.00 Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan
28 EKİM PAZARTESİ
20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık
(İHA)