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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 9. haftası, yarın oynanacak Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

24.10.2019 09:46Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'in 9. haftası, yarın oynanacak Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş ile Galatasaray, 27 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki derbinin başlama saati 19.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

Çaykur Rizespor, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

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