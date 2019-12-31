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Süper Lig'de 9 takım PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

31.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:32 Süper Lig'de 9 takım PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, ligin 17. haftasında oynanan maçların ardından çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un kurula sevk edilmesine karar verdi.
Gençlerbirliği'nin Beşiktaş ile yaptığı maçta kırmızı kart gören kırmızı-siyahlı oyuncular Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in de disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Altay da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve oyuncu Ümit Kurt ile Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün kurula sevk edilmesine karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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