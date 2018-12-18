Süper Lig'de Beraberlik Haftası

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Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. Geride kalan 16 haftada en fazla berabere kalınan hafta yaşandı.Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 9 müsabaka oynandı. 4 müsabakada ekipler birbirine üstünlük kurmayı başarırken 5 maç ise berabere bitti. Ligde bu sezon en fazla beraberliğin yaşandığı hafta 16.hafta oldu. Bu sezon geride kalan 8. haftada, 9. haftada ve 11.haftada 4 maç berabere bitmişti. Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında ise berabere biten 5 maç şöyle:Göztepe-Bursaspor 0-0Ç.Rizespor-Alanyaspor 1-1M.Başakşehir-Galatasaray 1-1Beşiktaş-Trabzonspor 2-2Fenerbahçe-Erzurumspor 2-224 golün atıldığı Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor 3 puanı alan ekipler oldu. Haftanın en farklı kazanan takımı Sivasspor oldu. Kırmızı Beyazlılar, sahasında Ankaragücü'ne 4-0 mağlup ederken haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2, Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Akhisarspor ise haftayı puansız kapatan takımlar oldu. - KAYSERİ