Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş
, Fenerbahçe
, Galatasaray
ve Trabzonspor
'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.
Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:
6. hafta
28 Eylül Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
9. hafta
27 Ekim Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
13. hafta
1 Aralık Pazar:
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
16. hafta
22 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)