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Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.

08.09.2019 01:00 Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu
Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.
Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:
6. hafta
28 Eylül Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
9. hafta
27 Ekim Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
13. hafta
1 Aralık Pazar:
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
16. hafta
22 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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