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Süper Lig'de Göztepe, ilk yarıyı 23 puanla tamamladı

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu lider Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Göztepe, devre arasına 23 puanla 10. sırada girdi.

30.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:50 Süper Lig'de Göztepe, ilk yarıyı 23 puanla tamamladı
Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu lider Demir Grup 'a 1-0 yenilen Göztepe, devre arasına 23 puanla 10. sırada girdi.
Sezona Tamer Tuna yönetiminde başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu teknik adam idaresinde çıktığı ilk 9 maçta 9 puan aldı. Tuna'nın 9. haftadaki Kasımpaşa maçı sonrası istifa etmesinin ardından, Trabzonspor karşılaşmasına kaleci antrenörü Suat Arıcan idaresinde çıkıldı.
Bordo-mavili ekibi 1-0 yenerek yükselişe geçen Göztepe'da daha sonra takımın başına İlhan Palut'u getirildi.
Son 8 haftada 14 puan toplayan Göztepe, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldığı ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamladı.
Rakip filelere 19 gol gönderen sarı-kırmızılı ekip, kalesinde de 20 gol gördü. Kendi evinde oynadığı 8 maçta 12 puan toplayan Göztepe, deplasmandaki 9 müsabakada ise 11 puanda kaldı.
Devre arası hazırlıkları 4 Ocak'ta başlayacak
İkinci yarı için ilk çalışmasını 4 Ocak Cumartesi günü kendi tesislerinde yapacak Göztepe, 8 Ocak'tan itibaren hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ve Süper Lig 18. hafta maçlarını oynadıktan sonra İzmir'e dönecek.

Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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