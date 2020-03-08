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Süper Lig'de hafta başkentte kapanacak

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın başkentte karşılaşacak.

08.03.2020 10:22
Süper Lig'de hafta başkentte kapanacak
Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor , yarın başkentte karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Karşılaşma, alt sıralarla puan farkını açmaya çalışan iki takımın mücadelesine sahne olacak.
Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği, 27 puanla 11. sırada yer alıyor.
Son maçında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor ise 26 puanla 12. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gençlerbirliği, Antalyaspor, Eryaman, Spor
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