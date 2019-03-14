14 Mart 2019, 12:47
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Süper Lig'de Haftanın Görev Alacak Hakemleri Açıklandı

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak. 

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20: 30  Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)     

CUMARTESİ 

13: 30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır

16: 00 Akhisarspor - Kasımpaşa (Halis Özkahya

16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor   (Ali Palabıyık )

19: 00 Antalyaspor  - Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)

19: 00 Beşiktaş - Göztepe (Serkan Çınar)

PAZAR

13: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya

16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu

19: 00 Bursaspor - Galatasaray (Suat Arslanboğa) - İstanbul Halis Özkahya, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Spor
Kaynak: DHA


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