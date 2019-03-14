Süper Lig'de Haftanın Görev Alacak Hakemleri Açıklandı

<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak. <br><br>Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;<br><br>YARIN<br><br>20: 30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım) <br><br>CUMARTESİ <br><br>13: 30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır) <br><br>16: 00 Akhisarspor - Kasımpaşa (Halis Özkahya) <br><br>16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık )<br><br>19: 00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)<br><br>19: 00 Beşiktaş - Göztepe (Serkan Çınar)<br><br>PAZAR<br><br>13: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya) <br><br>16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu) <br><br>19: 00 Bursaspor - Galatasaray (Suat Arslanboğa) - İstanbul