06 Aralık 2018, 14:52
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Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya  göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: Alper Ulusoy
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
9 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Evkur Yeni Malatyaspor: Halil  Umut Meler
16.00 Bursaspor- Antalyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Akhisarspor- Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
10 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa- Kayserispor: Serkan Çınar
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında düdük çalacak  hakemler belli oldu.
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor- İstanbulspor: Mustafa Aydın
13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altınordu- Adanaspor: Süleyman Abay
9 Aralık Pazar:
13.30 Hatayspor- Boluspor: Caner Ak
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci
16.00 Denizlispor- Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eskişehirspor- Altay: Ramazan Keleş
10 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor- Giresunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Gazişehir Gaziantep- Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin
Sivasspor,Aralık

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