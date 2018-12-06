Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı

Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş
: Alper Ulusoy
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor
: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
: Cüneyt Çakır
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Sivasspor,Aralık
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan
9 Aralık Pazar:
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor
: Sinan Dereci
19.00 Eskişehirspor- Altay
: Ramazan Keleş
10 Aralık Pazartesi:
06 Aralık 2018 Perşembe 14:52