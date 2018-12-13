Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın zorlu maçlarından M. Başakşehir - Galatasaray mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. 16. haftanın bir diğer önemli maçı olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
14 Aralık Cuma
20.30 Göztepe - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15 Aralık Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Cüneyt Çakır
13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ümit Öztürk
16 Aralık Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Kayserispor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler
17 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus - İSTANBUL
Galatasaray,Başakşehir,Aralık
13 Aralık 2018 Perşembe 12:22