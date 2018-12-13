Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Belli Oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 12:22



13 Aralık 2018 Perşembe 12:22

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın zorlu maçlarından M. Başakşehir - Galatasaray mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. 16. haftanın bir diğer önemli maçı olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:14 Aralık Cuma20.30 Göztepe - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu15 Aralık Cumartesi13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Cüneyt Çakır13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ümit Öztürk16 Aralık Pazar13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan16.00 Kayserispor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler17 Aralık Pazartesi20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus - İSTANBUL