13 Aralık 2018, 12:22
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Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın zorlu maçlarından M. Başakşehir - Galatasaray mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. 16. haftanın bir diğer önemli maçı olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

14 Aralık Cuma

20.30 Göztepe - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15 Aralık Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Cüneyt Çakır

13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ümit Öztürk

16 Aralık Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Kayserispor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler

17 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus - İSTANBUL Galatasaray,Başakşehir,Aralık
13 Aralık 2018 Perşembe 12:22



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