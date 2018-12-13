Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın zorlu maçlarından M. Başakşehir - Galatasaray mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. 16. haftanın bir diğer önemli maçı olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle: <br><br>14 ARALIK CUMA 20.30 Göztepe - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu<br><br>15 ARALIK CUMARTESİ 13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Cüneyt Çakır 13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan 16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım 19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ümit Öztürk<br><br>16 ARALIK PAZAR 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan 16.00 Kayserispor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa 19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler<br><br>17 ARALIK PAZARTESİ 20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus<br><br>(İHA)