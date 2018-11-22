Süper Lig'de Haftanın Programı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:31



22 Kasım 2018 Perşembe 10:31

Milli maçlardan dolayı ara verilen liglerde heyecan bu hafta başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Galatasaray ile Konyaspor karşılaşacak. Milli aranın sona ermesiyle Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de son olarak maçlar 11 Kasım Pazar günü oynanmış ve 12 günlük bir ara verişmişti. Ligde 13. hafta yarın 20.30'da oynanacak Galatasaray-Konyaspor müsabakasıyla başlayacak. Bu karşılaşma Konyaspor'un başına 3. kez geçen Aykut Kocaman'ın bu sezonki ilk maçı olacakken, Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası devam ediyor.4 AY MİLLİ ARA YOK Yeni düzenlenen UEFA Uluslar Ligi sistemine göre ülkeler sezon başından bu yana hemen hemen her ay aralarında maç yapmış ve bu durumda milli araların çok olmasına sebep olmuştu. 20 Kasım Salı günü oynanan son UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının ardından 4 ay kadar milli maçlar oynanmayacak ancak Spor Toto Süper Lig'de 24 Aralık itibariyle takımlar devre arasına girecek. Spor Toto Süper Lig'de milli aradan sonra oynanacak 13. haftanın maçları şöyle:YARIN 20.30 Galatasaray - A. Konyaspor24 KASIM CUMARTESİ 13.30 BB Erzurumspor - Antalyaspor 16.00 A. Alanyaspor - Kayserispor 19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş25 KASIM PAZAR 13.30 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor 16.00 Akhisarspor - Bursaspor 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe 19.00 Kasımpaşa - E. Yeni Malatyaspor26 KASIM PAZARTESİ 20.00 Göztepe - M. Başakşehir(İHA)