Süper Lig'de Hakemler Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle: <br><br>Yarın 20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler<br><br>...<br><br>2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa 19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler<br><br>...<br><br>3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır<br><br>...<br><br>4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım 20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat<br><br>(İHA)