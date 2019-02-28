28 Şubat 2019, 11:51
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Süper Lig'de Hakemler Açıklandı

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın 20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

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2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa 19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

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3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

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4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım 20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

(İHA) Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA