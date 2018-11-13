13 Kasım 2018, 14:10
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Süper Lig'de İlk 11'in Değişilmez İsimleri

Süper Lig

Şimdiye kadar 411 futbolcunun süre aldığı Spor Toto Süper Lig'de 12 haftada 16 takımdan 25 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika forma giydi.



Spor Toto Süper Lig'in 12 haftalık bölümünde 16 takımdan 25 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek, istikrarlı bir performans ortaya koydu. Ligin geride kalan bölümünde 411 futbolcu görev alırken, sadece 25 futbolcu maçların tamamında sahada kaldı.

Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin ve Diego Angelo, Atiker Konyaspor'dan Nejc Skubic, Serkan Kırıntılı ve Uğur Demirok, Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice Nsakala, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen, Bursaspor'dan Barış Yardımcı ve Ertuğrul Ersoy, Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan, Demir Grup Sivasspor'dan Hakan Arslan, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'den Roman Neustaedter, Göztepe'den Titi, Kasımpaşa'dan Diagne Mbaye, Strahil Popov, Ramazan Köse ve Veysel Sarı, Kayserispor'dan Umut Bulut, Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu ve Mert Günok, MKE Ankaragücü'den Erdem Özgenç ve Ricardo Faty ile Trabzonspor'dan Onur Kıvrak şu ana kadar yapılan maçların tamamında 90 dakika görev aldı.

Süper Lig'de tüm maçlarda doksanar dakika forma giyen 25 futbolcunun 7'si kaleciler oldu.

Ligde Galatasaray ve Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu, geride kalan 12 maçın tamamında sahada kalamadı.

En istikrarlısı

Kasımpaşa Süper Lig'de bu sezonki başarılı performansıyla üst sıralarda yer alan Kasımpaşa, kadrodaki istikrarıyla da dikkati çekiyor.

Lacivert-beyazlı takım, ligin geride kalan bölümünde sadece 20 futbolcu ile mücadele etti.

Kasımpaşa'yı bu alanda 21'er futbolcuyla lig lideri Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor takip etti.

En fazla Bursaspor oynattı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla futbolcuyu Bursaspor oynattı.

Bursaspor'da ligin geride kalan bölümünde 27 futbolcu forma şansı buldu.

Fenerbahçe bu alanda 26 futbolcuyla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da şu ana kadar 25'er oyuncu sahaya çıktı.

Antalyaspor, Göztepe, MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'da 24'er, Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor ise 22'şer futbolcu ise sahada yer aldı.

Öte yandan transfer döneminde takım değiştiren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş, ligde iki farklı ekipte top koşturdu.

Ligin vazgeçilmezleri

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar tüm maçlarda doksanar dakika forma giyen futbolcular şunlar:

Futbolcu Takım Fatih Öztürk Akhisarspor

Ruud Boffin Antalyaspor

Diego Angelo Antalyaspor

Nejc Skubic Atiker Konyaspor

Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor

Uğur Demirok Atiker Konyaspor

Fabrice Nsakala Aytemiz Alanyaspor

Leo Schwechlen Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Barış Yardımcı Bursaspor

Ertuğrul Ersoy  Bursaspor

Gökhan Akkan Çaykur Rizespor

Hakan Arslan Demir Grup Sivasspor

Sadık Çiftpınar Evkur Yeni Malatyaspor

Roman Neustaedter Fenerbahçe

Titi Göztepe

Diagne Mbaye Kasımpaşa

Strahil Popov Kasımpaşa

Ramazan Köse Kasımpaşa

Veysel Sarı Kasımpaşa

Umut Bulut Kayserispor

Alexandru Epureanu Medipol Başakşehir

Mert Günok Medipol Başakşehir

Erdem Özgenç MKE Ankaragücü

Ricardo Faty MKE Ankaragücü

Onur Kıvrak Trabzonspor Bursaspor,Kasımpaşa

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