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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı.

09.08.2019 13:46 Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ve VAR hakemleri şöyle:

16 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek, VAR: Ali Şansalan

21.45 DG Sivasspor - Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu, VAR: Koray Gençerler

21.45 İM Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya

18 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu, VAR: Özgür Yankaya

19.15 Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa

21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır, VAR: Mete Kalkavan

21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek, VAR: Fırat Aydınus

19 Ağustos Pazartesi

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler, VAR: Yaşar Kemal Uğurlu - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Kaynak: İHA

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