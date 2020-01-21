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Süper Lig'de kritik haftalar başlıyor

İkinci yarısı başlayan Süper Lig'de zirve yarışında yer alan takımların birbiriyle mücadele ederek puan durumunun yeniden şekilleneceği haftalar başlıyor.

21.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:22Süper Lig'de kritik haftalar başlıyor
İkinci yarısı başlayan Süper Lig'de zirve yarışında yer alan takımların birbiriyle mücadele ederek puan durumunun yeniden şekilleneceği haftalar başlıyor.
Ligde 5 haftalık süreçte lider Demir Grup (40) ile ilk 7 sırada yer alan Medipol (36), Trabzonspor (35), (34), Aytemiz Alanyaspor (32), Galatasaray (30) ve Beşiktaş'ın (30) birbiriyle oynayacağı maçlar, ligin kalan haftaları için belirleyici olacak.
Demir Grup Sivasspor ile arasında 6 puan fark olan Fenerbahçe, 19. haftadaki kritik mücadelede lig ikincisi Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bir sonraki haftanın en önemli maçı ise zirve yarışına yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile devam eden Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Zirve yarışını şekillendirecek haftalardan biri de 21. hafta olacak. Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, söz konusu haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 22 ve 23. hafta maçları da şampiyonluk yarışında heyecanı son derece yükseltecek.
22'nci haftada Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaşırken, Beşiktaş da Medipol Başakşehir deplasmanında zirve iddiasını güçlendirmeye çalışacak.
Ligin 23. haftasında ise zirve yarışında yer alan 7 takımın 6'sı, birbiriyle karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken, Beşiktaş, Trabzonspor'u, Fenerbahçe de Galatasaray'ı ağırlayacak.
Söz konusu 5 haftalık periyotta Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'nin fikstür avantajı dikkati çekiyor.
İki takım da 5 haftalık dönemde iç sahada 3, deplasmanda 2 maça çıkacak. Diğer takımlar ise iç sahada 2 maç oynayacak.
Demir Grup SivassporMedipol Başakşehir TrabzonsporFenerbahçeAytemiz AlanyasporGalatasarayBeşiktaş
19. HaftaÇaykur Rizespor Fenerbahçe (D)BtcTurk Yeni Malatyaspor (D) Medipol Başakşehir Kasımpaşa (D)İttifak Holding Konyaspor (D)Göztepe (D)
20. HaftaGaziantep FK (D)Gençlerbirliği Fenerbahçe Trabzonspor (D)BtcTurk Yeni MalatyasporHes Kablo Kayserispor Çaykur Rizespor (D)
21. HaftaMedipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor (D)Gençlerbirliği (D)Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe (D)Kasımpaşa (D)Gaziantep FK
22. HaftaTrabzonspor (D)Beşiktaş Demir Grup SivassporMKE Ankaragücü (D)Gençlerbirliği BtcTurk Yeni MalatyasporMedipol Başakşehir (D)
23. HaftaAytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor (D)Beşiktaş (D)GalatasarayDemir Grup Sivasspor (D)Fenerbahçe (D)Trabzonspor

Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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