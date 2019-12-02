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Süper Lig'de kullanılan 47 penaltının 31'i hatalı

Yayıncı kuruluşta yer alan penaltı raporuna göre Süper Lig'de şimdiye kadar kullanılan 47 penaltının 31'inde futbolcular ceza sahası ihali yaptı. 31 penaltının 20'sinde ise kaleciler ihlalde bulundu.

02.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:39

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports beIN Manşet programında 'Penaltı Raporu' yayınladı. Rapora göre; Süper Lig'de 47 + 2 penaltı kullanıldı. '+2' ibaresi, tekrarlanan penaltılar için belirtildi. Buna göre geçerli sayılan 47 penaltının 31'inde futbolcular 'Ceza sahası ihlali' gerçekleştirdi. 31 penaltının 20'sinde kaleciler de ihlalde bulundu.

16 PENALTI NİZAMİ BİR ŞEKİLDE ATILDI

47 penaltının sadece 16'sı nizami bir şekilde atıldı. Kurallara göre tekrarlanması gereken penaltı adeti 31 iken sadece 2 tanesi tekrarlandı. Yazarımız Mehmet Demirkol, konuyla ilgili yorumunda, "Süper Lig'de 47+2 penaltı kullanılmış. Tekrarlanması gereken 31 penaltı var. Sadece 2 penaltı tekrarlanmış. İddiam şu; Fenerbahçe golü atmasaydı, bu penaltı da tekrarlanmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kullanılan 47 penaltının 31'i hatalı

beIN, Spor


HABER YORUMLARI (1)
PANTERA ATROX:Tamam tamam Genclerbirligi maçında hakemler hatalarını telafi edrcek bu kadar fenere çalışmanıza gerek yok.
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