Süper Lig'de Perde Yarın Açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi yarın oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.<br><br>Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da yapılacak.<br><br>Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)<br><br>6 Nisan Cumartesi: <br><br>16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)<br><br>16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)<br><br>19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)<br><br>7 Nisan Pazar: <br><br>13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)<br><br>16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)<br><br>16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)<br><br>19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)<br><br>8 Nisan Pazartesi: <br><br>20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)