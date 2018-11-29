Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Değişti

Süper Lig'de 13. haftada alınan sonuçlar İddaa'nın belirlediği şampiyonluk oranlarına da yansıdı.
Göztepe deplasmanından galibiyetle dönen Başakşehir
, en yakın rakibi Galatasaray
'la olan puan farkını 6'ya çıkardı. Başakşehir'in şampiyonluk oranı da 2.10'dan 1.90'a düştü.
Konyaspor
'la berabere kalan Galatasaray'ın oranı da 2.40'tan 2.75'e çıktı. Ankaragücü
'nü Kayseri
'de oynanan maçta mağlup eden Beşiktaş
'ın oranı ise 4.25 olarak değişmedi.
Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor'un oranı ise 120. Kötü gidişata yeniden devam eden Fenerbahçe'nin 60 olan oranı ise 100'e çıktı.
İşte şampiyonluk oranları...
YENİ ORANLAR
Başakşehir: 1.90
Galatasaray: 2.75
Beşiktaş: 4.25
Fenerbahçe: 100
Trabzonspor: 120
EKSİ ORANLAR:
Başakşehir: 2.10
Galatasaray: 2.40
Beşiktaş: 4.25
Fenerbahçe: 60.00 (Fanatik)
29 Kasım 2018 Perşembe 19:47