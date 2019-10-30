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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Süper Lig'de 9. haftanın ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Galatasaray'ın oranı 2.50'den 2.65'e çıkarken Beşiktaş'ın oranı 5.50'den 5.25'e düştü. Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin oranı değişmedi.

30.10.2019 17:13

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son olarak derbi maçta Beşiktaş'a yenilen Galatasaray'ın oranı 2.50'den 2.65'e yükseldi. Beşiktaş'ın oranı ise 5.50'den 5.25'e düştü. Lider Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin oranı ise değişmedi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.65

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 5.25

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 15.00

Alanyaspor: 30.00

Eski oranlar ise şu şekildeydi:

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 5.50

Trabzonspor: 10.00

Başakşehir: 13.00

Alanyaspor: 30.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (11)
DÜŞÜNEN İNSAN:bu sezon ts fb çekişecek gibi. . .
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FENEVVV:ŞAMPUAN FENEV
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ALPBJK:Şampiyon Beşiktaşşşşkkkkkk
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GELİRKEN BOŞ GEMEZ DİYEN KOÇ:abi ülkenin TFF başkanı, fb maçında fanatik taraftar gibi ayağa kalkıyor hakeme fırça atıyor. Hangi mhk hakem bu görüntüden sonra fb aleyhine penaltı verebilii. fb konya maçında gördük maç 2 1 yüzde 1000 penaltı verilmedi. Geçen haftalarda gördük. Fb şampiyon yapılacak yoksa batıyor.
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KEMAL:Hiko gs ancak zırt olur
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GFB''Lİ:Şampiyon Fener yazdıracağız!!!
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ABC:Heee yazarsınız
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HIKO:Şampi galatasaray olacak ahanda buraya yazdım
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ASİL:şampiyon KARTAL
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MALATYASPORLU:LİG ÜÇÜNCÜSÜ MALATYASPOR NEREDE ???????? 7-8 TAKIMLAR VAR 3. TAKIM YOK
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