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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa risk yönetimi son dakika olarak, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösterdi.

24.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:09

Süper Lig'de 16. haftayı geride bırakırken; iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarına bir müdahalede daha bulundu.

'yi şampiyonluğun mutlak favorisi haline getiren risk yönetimi, Fenerbahçe'ye 6, 'a 7, 'a

ise 10 puan fark yapan lider Sivasspor'a ise 4.50 şampiyonluk oranı belirledi.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluk oranlarında 6.50 seviyesine yükseldi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

2.70 Fenerbahçe

4.50 Beşiktaş

4.50 Sivasspor

6.50 Galatasaray

8.00 Trabzonspor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (16)
HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET.: FENER HER ZAMANKİ GİBİ GERİDEN ŞAMPİYON OLUR. . . HER YILIN MASA BAŞI ŞAMPİYONU HİÇ DEĞİŞMEZ. HEP FENERBAHÇE OLUR. . . GERÇEKTE TABİKİ HER ZAMANKİ GİBİ GERİDEN ŞAMPİYON OLUR. . . …HAKEMLERİ YENEBİLİRSE ŞAMPİYON SİVAS.
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.: ŞİKEBAHÇE
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FB Lİ: Fee ner bah çee adamııın :)))
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CAN: KAREKTERSİZİ DANGALAĞIDIR
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CİMBOM: 2-3 maçta değişir oranlar. daha lig çok uzun. . .
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CAN: SELÇUKLAMI DEĞİŞTİRECEĞİZ
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POLAT: DİLENCİLİK YAPAN KOÇUN EMEĞİYLE OLMUYOR HER ZAMANKİ GİBİ HAKEMLERLE OLACAKLAR
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FRK: Bu senede böyle olsun hep 6s olcak değil ya bu senede hakemlerle fener şampiyon olsun :))
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KUYRUK ACISI: eze eze yendik diye hakemin falan arkasına saklanmayın EZDİK
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ADSIZ: Tabiki favori gösterilir. Federasyon arkasında. MHK arkasında. Hakemler arkasında
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