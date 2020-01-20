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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetimi, 2.90'lık oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

20.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:34

Süper Lig'de şampiyonluk oranları, İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi.

18. haftanın geride kalmasının ardından Süper Lig'de puan durumunun 4. sırasında ve lider 'un 6 puan gerisinde yer alan , 2.90'lık oranıyla favori durumunda. Fenerbahçe'nin oranı 16 Ocak'a göre 0.10 artarak 2.80'den bu noktaya geldi.

İKİNCİ SIRADA SİVASSPOR VAR

En yakın rakibi Başakşehir'in 4 puan önünde lider olan Sivasspor ise 4.50'den 3.75'e düşen oranıyla ikinci favori durumuna geldi.

Trabzonspor ve Başakşehir'in 7.50 olan oranları, 5.50'ye düşürüldü ve şampiyonluğun 3 ve 4. favorisi olarak gösterdiler.

BEŞİKTAŞ'TAN SERT DÜŞÜŞ

Zirveden 10 puan uzakta olan Galatasaray'ın oranı ise 7.50'den 8.00'e yükseldi

En dramatik düşüş ise 'ta yaşandı. 4 gün önce 4.50 oranıyla ikinci favori durumunda olan Beşiktaş, Sivasspor mağlubiyetiyle birlikte 9.00 oranla beşinci sırada gösterildi.

Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. en yüksek oranlar sırasıyla 3000.00 oranlarıyla Kasımpaşa, Kayserispor, Ankaragücü ve Antalyaspor'a verildi.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları;

* Fenerbahçe: 2.90

* Sivasspor: 3.75

* Trabzonspor: 5.50

* Başakşehir: 5.50

* Galatasaray: 8.00

* Beşiktaş: 9.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe

Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (16)
KAMİL:Ben fenerliyim ama sivasla başakşehir arasında geçecek en son
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2 1
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GS GS CİM BOM BOM:Geçen yıl bu zamanlarda hatta son 8 haftaya kadar GS ın oranı 9. 50 idi FB nin 18 di BJK2. 5 Başakşehirin 2. 8 di ne oldu GS ligi önde bitirdi, güvencimiz yönetimizdir, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır, gerçi seçim yok ama yönetim ve yöneticilerimiz uyum içersinde yine şampiyon olacaz
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0 3
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LOKO:Bence 1 başakşehir 2 Trabzon 3 Sivas 4 Galatasaray 5 fener 6 Beşiktaş olacak gibi
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5 4
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UMUT:şike Şampiyonu fener
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6 5
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UNI GS:MAALSESEF BU SENE BİZDEN GEÇTİ LAA
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3 3
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FB Lİ:Sivas ligi ilk 4''te bitiremez. Şampiyon fener en büyük fener alkışlayın. . .
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17 27
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DURAN TEKERLEK:git az ötede gör rüyanı.
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10 6
HERŞEY !Y! OLACAK :):''''BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ !!! TÜRKİYE''NİN İLK VE TEK 4 YILDIZLI TAKIMI !!!!!
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21 14
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MEMLEKETİM:Bu sezon Fener sampiyon olur diyenler gercekten futbol fukarasi.
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16 13
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ADINIZI YAZIN:ZORLU fener şampiyon olursa kupayı biz aldık demesin köleler sizi paralı köleler puhahahah ezik şampiyon olursunuz ancak.
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