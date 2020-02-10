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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor

Süper Lig'de 21. haftanın sona ermesinin ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor, 3.25 oranıyla favori olarak gösterildi.

10.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:42

İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen , 3.25 oranıyla favori olarak gösterildi. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan 'nin oranı 3.50. Son 2 sezonun şampiyonu 'ın oranı 5.00. Lider 'a verilen oran ise 6.50.

İşte oranlar:

Trabzonspor: 3.25

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 5.00

Sivasspor 6.50

Başakşehir 7.00

Beşiktaş: 12.00

Eski oranlar:

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 4.50

Galatasaray: 5.50

Sivasspor 5.50

Başakşehir 6.00

Beşiktaş: 11.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (11)
ATİH ERIM:MAYISLAR VE ŞİKELER BİZİMDİR LOO
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3 1
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ULTRASLAN 45:ŞİKE DENİNCE AKLA HEMEN ONUN ADI GELİR FEBEŞ, FEBEŞ, FEBEŞ. . .
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0 0
METİN:slig sonu görürüz
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KENAN:Bunlar hakem oranları şampiyon fenerbahçe ikinci kim
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2 5
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NASI:ama nası olur ya sıra bizdeydi
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İZLENİM:Galiba Trabzonspor olacak
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HADİ BAKALIM:Güzel oynayan Sivas spora böyle dandik bir oran verip berbat oynayan Fenere 3. 5 oran vermekte neyin nesi. Fenerbahçe top mu oynuyor. Neyse son gülen iyi güler hadi bakalım.
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14 3
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BEN:FB VE GS OLMASINDA KİM OLURSA OLSUN. ÇÜNKİ ONALR HİÇ BİR ZAMAN HAKKIYLA ŞAMPİYON OLMAMIŞTIR.
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FORZA GALATASARAY:GS li kardeş sen bakma bunlara. aslında onlar da biliyorlar GALATASARAY ın ne kadar büyük ve şanlı bir kulüp olduğunu ama dilleri varmıyor işte. içleri içlerini yiyor. fesatlık ve hain düşünceler içindeler. ama boş ver sen bunları takma. bizim seviyemiz formamızdaki yıldızlarda ve müzemizdeki kupalarımızda gizlidir. FORZA GALATASARAY.
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1 0
GSLİ:tabi beleşten bize avrupadanda kupa verdiler maş izlerken gözlük tak gsyi fbnin seviyesine düşürdünya yuh sana
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6 5
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