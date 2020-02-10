Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor

İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Trabzonspor , 3.25 oranıyla favori olarak gösterildi. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'nin oranı 3.50. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray 'ın oranı 5.00. Lider Sivasspor 'a verilen oran ise 6.50.
İşte oranlar:
Trabzonspor: 3.25
Fenerbahçe: 3.50
Galatasaray: 5.00
Sivasspor 6.50
Başakşehir 7.00
Beşiktaş: 12.00
Eski oranlar:
Fenerbahçe: 3.00
Trabzonspor: 4.50
Galatasaray: 5.50
Sivasspor 5.50
Başakşehir 6.00
Beşiktaş: 11.00