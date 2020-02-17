Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor 'a 2.75 oran verilirken 6'da 6 yapan Galatasaray 'ın oranı 5.00'ten 4.00'e düştü. Fenerbahçe'nin oranı 3.50'den 4.50'ye yükselirken, liderliği kaptıran Demir Grup Sivasspor 'un oranı ise 6.50'den 8.00'e yükseldi.
İşte oranlar:
Trabzonspor: 2.75
Galatasaray: 4.00
Fenerbahçe: 4.50
Başakşehir 5.00
Sivasspor 8.00
Beşiktaş: 20.00
Bir önceki oranlar şu şekildeydi:
Trabzonspor: 3.25
Fenerbahçe: 3.50
Galatasaray: 5.00
Sivasspor 6.50
Başakşehir 7.00
Beşiktaş: 12.00