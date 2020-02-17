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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Sivasspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, 2.75 oranıyla favori olarak gösterildi.

17.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:15

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider 'a 2.75 oran verilirken 6'da 6 yapan 'ın oranı 5.00'ten 4.00'e düştü. Fenerbahçe'nin oranı 3.50'den 4.50'ye yükselirken, liderliği kaptıran Demir Grup 'un oranı ise 6.50'den 8.00'e yükseldi.

İşte oranlar:

Trabzonspor: 2.75

Galatasaray: 4.00

Fenerbahçe: 4.50

Başakşehir 5.00

Sivasspor 8.00

Beşiktaş: 20.00

Bir önceki oranlar şu şekildeydi:

Trabzonspor: 3.25

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 5.00

Sivasspor 6.50

Başakşehir 7.00

Beşiktaş: 12.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori

Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (7)
MEMLEKETİM:Trabzon''un sampiyon olmasi icin mayis ayinin bitimine kadar hamsiyi yasaklamali. Gerci Türkiye''de sampiyonayi masa basinda talimat alan sahadaki hakemler belirliyor. Dünkü macta Malatya''nin penaltisini vermeyen hakem ve VAR odasindaki okeyciler oldugu sürece sampiyon takimi önceden kestirmek veya tahmin etmek lottoda 6 tutturmak kadar zor. Kisacasi Memleket''imde hersey tatsiz tutsuz.
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FENERLI:kaç yasima geldim adam akilli sampiyonluk göremedim. biz bu kadar ezik olmak zorundamiyiz
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BJK:EZİLME GEL BİZE
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ROCKY:hep şu ivan drago yüzünden
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CAPPOERABOYS:Mayıslar bizimdir. Çünkü sizin imparatorunuz yok.
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OKAN:Trabzonspor hiç şampiyon olamaz ligin bitmesine 6 hafta kala dağılır laz beyni
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KRALEX:AHHAHAHAHHAHAHAA FENERE BAKK YAA
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