Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye sürpriz oran

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 24. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son 8 maçını kazanan Galatasaray 'a ve 1 maçı eksik 2. sırada yer alan Trabzonspor 'a 3.00 oran verilirken, lider Başakşehir'e 3.75 oran verildi. Fenerbahçe 'nin oranı ise 18.00'e yükseldi.
İşte oranlar:
Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.00
Başakşehir 3.75
Sivasspor 7.50
Beşiktaş: 18.00
Fenerbahçe: 18.00
Eski oranlar:
Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.25
Başakşehir 3.75
Sivasspor 7.50
Fenerbahçe: 10.00
Beşiktaş: 25.00