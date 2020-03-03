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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye sürpriz oran

Süper Lig'de 24. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Galatasaray 3.00 oranıyla favori olarak gösterildi. Zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'ye ise 18.00 oran verildi.

03.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:34

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 24. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son 8 maçını kazanan 'a ve 1 maçı eksik 2. sırada yer alan 'a 3.00 oran verilirken, lider Başakşehir'e 3.75 oran verildi. 'nin oranı ise 18.00'e yükseldi.

İşte oranlar:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.00

Başakşehir 3.75

Sivasspor 7.50

Beşiktaş: 18.00

Fenerbahçe: 18.00

Eski oranlar:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.25

Başakşehir 3.75

Sivasspor 7.50

Fenerbahçe: 10.00

Beşiktaş: 25.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye sürpriz oran

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ADINIZI YAZIN:BİR ZAMANLAR FAVORİ OLARAK GÖSTERİLEN UZAY TAKIMI FENERBAHÇE 2. 80 ORANDAN 18 ORANA ÇIKMIŞ :)
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BJK:SAÇMALIK BJK FB DEN ÖNDE ORANLARA BAKIN SİZ
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3.03.2020 18:37:05