Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran
İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'a 3.00 oran verilirken Trabzonspor ile Galatasaray ile aynı puanda yer alan Sivasspor'a 10.00 oran verildi.
09.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:57
Süper Lig'de şampiyonluk potasında yer alan takımların maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Medipol Başakşehir , Trabzonspor ve Galatasaray'a 3.00 oran verildi. Sivasspor 'a 10.00, Beşiktaş'a ise 18.00 oran verildi.
İşte oranlar:
3,00 Trabzonspor
3,00 Galatasaray
3,00 Başakşehir
10,00 Sivasspor
18,00 Beşiktaş
35,00 Fenerbahçe
Geçen haftaki oranlar şu şekildeydi:
Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.00
Başakşehir: 3.75
Sivasspor: 7.50
Fenerbahçe: 18.00
Beşiktaş: 18.00
Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Spor
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