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Süper Lig'de son 11 sezonun en hırçın 4 haftası geride kaldı!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun 4 haftası geride kalırken, futbolcular gördükleri 15 kırmızı kartla son 11 sezonun en hırçın lig başlangıcına imza attı.

17.09.2019 10:10Süper Lig'de son 11 sezonun en hırçın 4 haftası geride kaldı!
Süper Lig'de 2019-2020 sezonun 4 haftası geride kalırken, futbolcular gördükleri 15 kırmızı kartla son 11 sezonun en hırçın lig başlangıcına imza attı.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 4. haftası oynanan mücadelelerle tamamlandı. Futbolseverler, 4 hafta oynanan 36 maçta ise son 11 sezonun en hırçın lig başlangıcına tanıklık etti. VAR teknolojisinin devreye girmesiyle kart sayılarında da artışlar yaşandı. 2019-2020 sezonunun ilk 4 haftasında hakemler, 8 farklı takıma toplam 15 kırmızı kart çıkardı. Söz konusu periyotta Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kayserispor 3, Beşiktaş 2, Başakşehir, Gazişehir Gaziantep, Denizlispor ve Ankaragücü de 1'er kez kızardı.
Haftalık kart sayılarına bakıldığında ise 1. ve 2. haftada 3, 3. haftada 5 ve 4. haftada da 4 kırmızı kart çıktı.
Son 11 sezonun en fazlası
Süper Lig Cemil Usta sezonunun 4 haftalık sürecinde çıkan 15 kırmızı kart, son 11 sezonun en fazlası olarak göze çarpıyor. 2008-2009 sezonunun ilk 4 haftasında çıkan 21 kırmızının ardından hiçbir sezon bu kadar agresif başlamamıştı.
Son 11 sezonda haftalık olarak görülen kırmızı kart sayıları şöyle:
2018-2019
1. hafta: 4
2. hafta: 4
3. hafta: -
4. hafta: 4
2017-2018
1. hafta: 2
2. hafta: -
3. hafta: 6
4. hafta: 1
2016-2017
1. hafta: 3
2. hafta: 3
3. hafta: 2
4. hafta: 1
2015-2016
1. hafta: 3
2. hafta: 2
3. hafta: 3
4. hafta: 6
2014-2015
1. hafta: 1
2. hafta: -
3. hafta: 3
4. hafta: 1
2013-2014
1. hafta: 2
2. hafta: 2
3. hafta: 2
4. hafta: 2
2012-2013
1. hafta: 2
2. hafta: 2
3. hafta: 3
4. hafta: 3
2011-2012
1. hafta: 1
2. hafta: 3
3. hafta: 7
4. hafta: 3
2010-2011
1. hafta: 1
2. hafta: -
3. hafta: 1
4. hafta: 1
2009-2010
1. hafta: -
2. hafta: 1
3. hafta: 2
4. hafta: 3
(İHA)

Gençlerbirliği, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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