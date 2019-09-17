Süper Lig'de son 11 sezonun en hırçın 4 haftası geride kaldı!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun 4 haftası geride kalırken, futbolcular gördükleri 15 kırmızı kartla son 11 sezonun en hırçın lig başlangıcına imza attı.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 4. haftası oynanan mücadelelerle tamamlandı. Futbolseverler, 4 hafta oynanan 36 maçta ise son 11 sezonun en hırçın lig başlangıcına tanıklık etti. VAR teknolojisinin devreye girmesiyle kart sayılarında da artışlar yaşandı. 2019-2020 sezonunun ilk 4 haftasında hakemler, 8 farklı takıma toplam 15 kırmızı kart çıkardı. Söz konusu periyotta Galatasaray
, Gençlerbirliği
ve Kayserispor 3, Beşiktaş 2, Başakşehir, Gazişehir Gaziantep, Denizlispor ve Ankaragücü de 1'er kez kızardı.
Haftalık kart sayılarına bakıldığında ise 1. ve 2. haftada 3, 3. haftada 5 ve 4. haftada da 4 kırmızı kart çıktı.
Son 11 sezonun en fazlası
Süper Lig Cemil Usta sezonunun 4 haftalık sürecinde çıkan 15 kırmızı kart, son 11 sezonun en fazlası olarak göze çarpıyor. 2008-2009 sezonunun ilk 4 haftasında çıkan 21 kırmızının ardından hiçbir sezon bu kadar agresif başlamamıştı.
Son 11 sezonda haftalık olarak görülen kırmızı kart sayıları şöyle:
2018-2019
1. hafta: 4
2. hafta: 4
3. hafta: -
4. hafta: 4
2017-2018
1. hafta: 2
2. hafta: -
3. hafta: 6
4. hafta: 1
2016-2017
1. hafta: 3
2. hafta: 3
3. hafta: 2
4. hafta: 1
2015-2016
1. hafta: 3
2. hafta: 2
3. hafta: 3
4. hafta: 6
2014-2015
1. hafta: 1
2. hafta: -
3. hafta: 3
4. hafta: 1
2013-2014
1. hafta: 2
2. hafta: 2
3. hafta: 2
4. hafta: 2
2012-2013
1. hafta: 2
2. hafta: 2
3. hafta: 3
4. hafta: 3
2011-2012
1. hafta: 1
2. hafta: 3
3. hafta: 7
4. hafta: 3
2010-2011
1. hafta: 1
2. hafta: -
3. hafta: 1
4. hafta: 1
2009-2010
1. hafta: -
2. hafta: 1
3. hafta: 2
4. hafta: 3 - İSTANBUL