Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Ligde 34. haftanın programını açıkladı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Sezonu 34. hafta programı şöyle:
24 Mayıs Cuma
18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
25 Mayıs Cumartesi
19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26 Mayıs Pazar
19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor
Başakşehir
, Spor
Kaynak: İHA