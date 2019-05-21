21.05.2019 18:14
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Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligde son hafta oynanacak maçların programı belli oldu. Şampiyon Galatasaray, Cuma günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Ligde 34. haftanın programını açıkladı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Sezonu 34. hafta programı şöyle:

24 Mayıs Cuma

18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

25 Mayıs Cumartesi

19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor

26 Mayıs Pazar

19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor

Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu Başakşehir, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
KENAN DONAN: En heyecanli Maclar,Göztepe ve Bursa arasindaki
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EN BÜYÜK KİM CİMBOM PENDİK: HEYCAN NI KALMAD YA NE YAPSAK GALATASARAY ŞAMPİYON OLUNCA SURATLARI ŞEYE DÖNENLERİ SEYRETSEMİ
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CAN DEP: 22 + 3 = 25 VE 5 YILDIZ
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BALİKESİR: Şampion galatasaray
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