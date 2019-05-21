Süper Lig'de Son Haftanın Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 34'üncü haftanın programını açıkladı.
Ligin 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son hafta karşılaşmasında 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Son haftanın programı şu şekilde:
24 Mayıs Cuma
18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
25 Mayıs Cumartesi
19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26 Mayıs Pazar
19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
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Kaynak: DHA