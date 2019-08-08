Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar

Premier Lig'de 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon Euro'ya alıcı bulurken, tek maçın değeri 9 milyon 400 bin Euro oldu. Süper Lig'in 306 maçlık yayın hakları ise 410 milyon Dolar'a satılırken, tek müsabakasının değeri 1 milyon 330 bin Dolar olarak belirlendi.



Uzun bir yaz tatilinin ardından futbol sezonu yeniden başlıyor. Futbolseverler, lig maçlarını heyecanla beklerken KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginin yayın hakları ve değerini analiz etti. Araştırmaya göre; 8 milyar 900 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en pahalı ligi konumundaki Premier Lig'in 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon Euro'ya alıcı buldu. Tek maçın değeri 9 milyon 400 bin Euro olurken, Premier Lig'de kalan 180 maç ise ekstra yayın bedeliyle satılıyor.



Bundesliga ve Ligue 1 yanına bile yaklaşamadı



Premier Lig'i yayın haklarında Almanya Bundesliga takip ediyor. 4 milyar 200 milyon Euro değerinde olan Bundesliga'nın 306 maçlık yayın hakları 1 milyar 160 milyon Euro'ya satıldı. Bundesliga'daki tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin Euro. Yayın haklarında üçüncü sırada Fransa Ligue 1 yer aldı. 3 milyar Euro'luk değeriyle dünyanın en pahalı beşinci ligi olan Fransa Ligue 1'in 380 maçlık yayın hakları 1 milyar 153 milyon Euro'ya alıcı bulurken, tek maçın değeri 3 milyon Euro oldu.



Süper Lig'in tek maçı 1 milyon 330 milyon Dolar



Bu üç büyük ligi 1 milyar 140 milyon Euro yayın hakkıyla İspanya La Liga takip ederken, 973 milyon Euro yayın hakkıyla İtalya Serie A dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyük ligi olan Süper Lig'in 306 maçlık yayın hakları ise 410 milyon Dolar'a satılırken, tek maçın değer 1 milyon 330 bin Dolar oldu.



Avrupa'nın en değerli beş liginin değerleri ise şöyle:



Premier Lig (İngiltere): 8 milyar 900 milyon Euro



La Liga (İspanya): 5 milyar 900 milyon Euro



Serie A (İtalya): 4 milyar 900 milyon Euro



Bundesliga (Almanya): 4 milyar 200 milyon Euro



Ligue 1 (Fransa): 3 milyar Euro - İSTANBUL

Kaynak: İHA