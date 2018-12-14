Süper Lig'de Yabancı Teknik Direktör Kalmadı

14 Aralık 2018 Cuma 12:36



14 Aralık 2018 Cuma 12:36

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de yer alan takımların başlarında yabancı teknik adam kalmadı. Dün Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bugün Fenerbahçe'nin başına Ersun Yanal'ın gelmesiyle Süper Lig'de yer alan tüm takımların teknik patronları yerli isimlerden oluştu. Sezon başında Safet Susiç (Akhisar Belediyespor) ve Phillip Cocu (Fenerbahçe) yabancı teknik adam sıfatıyla takımlarında göreve başlamışlardı. Akhisar'da Susiç'in yerine Cihat Arslan, Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle Süper Lig'de yer alan 18 takımın teknik patronlarının hepsi Türk isimlerden oluştu. İşte Süper Lig'in Türk teknik direktörleri:Akhisarpor: Cihat Arslan Antalyaspor: Bülent Korkmaz Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman Aytemiz Alanyaspor: Sergen Yalçın Beşiktaş: Şenol Güneş Bursaspor: Samet Aybaba Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek Çaykur Rizespor: Mehmet Ali Karaca Demir Grup Sivasspor: Hakan Keleş Evkur Yeni Malatyaspor: Erol Bulut Fenerbahçe: Ersun Yanal Galatasaray: Fatih Terim Göztepe: Kemal Özdeş Kasımpaşa: Mustafa Denizli Kayserispor: Hakan Ertürk Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı MKE Ankaragücü: İsmail Kartal Trabzonspor: Ünal Karaman(İHA)