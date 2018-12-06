06 Aralık 2018, 11:21
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçının Muhtemel 11'leri

Süper Lig

AYTEMİZ ALANYASPORHaydar- Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse SAKAT: MBilla, Barış, UfukCEZALI: MerihBİLET FİYATLARI: VIP 250 TL, Kapalı Tribun 100 TL, Maraton 100 TL, Kuzey Kale Arkası 60 TL, Güney Kale Arkası...

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse 

SAKAT: MBilla, Barış, Ufuk

CEZALI: Merih

BİLET FİYATLARI: VIP 250 TL, Kapalı Tribun 100 TL, Maraton 100 TL, Kuzey Kale Arkası    60 TL, Güney Kale Arkası 60 TL

Misafir Tribünü 78 TL

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BEŞİKTAŞ

Karius- Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın (Vagner Love)

SAKAT:  Pepe, Roco, Babel, Lens, Caner

CEZALI: Yok Djalma Campos,Ceyhun Gülselam,Efecan Karaca
06 Aralık 2018 Perşembe 11:21



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