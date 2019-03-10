10 Mart 2019, 11:42
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Galatasaray - Antalyaspor Maçının Muhtemel 11'i

Süper Lig

GALATASARAYMuslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Feghouli, Fernando, Belhanda, Onyekuru, DiagneSAKAT: NagatomoCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8.

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Feghouli, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne

SAKAT: Nagatomo

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir 80 TL.

ANTALYASPOR

Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Serdar Özkan, Fredy, Mevlüt Erdinç

SAKAT: Tarık

CEZALI: Nazım Sangare Mbaye Diagne, Younes Belhanda, Spor
Kaynak: DHA


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