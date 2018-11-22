22 Kasım 2018, 10:16
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Galatasaray - Atiker Konyaspor Maçının Muhtemel 11'leri

Süper Lig

GALATASARAY Muslera - Maicon, Ozan, Serdar, Mariano, Selçuk, Fernando, Ömer, Feghouli, Onyekuru, ErenSAKAT: Emre Akbaba, Belhanda, Sinan, Nagatomo*CEZALI: Ndaiye, Rodrigues, DonkBİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL,5. Kategori 300 TL, 6.

GALATASARAY 

Muslera - Maicon, Ozan, Serdar, Mariano, Selçuk, Fernando, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Eren

SAKAT: Emre Akbaba, Belhanda, Sinan, Nagatomo*

CEZALI: Ndaiye, Rodrigues, Donk

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL,5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL

ATİKER KONYASPOR 

Serkan- Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Yatabare

SAKAT: Paolo Hurtado, Selim Ay

CEZALI: Yok Selçuk,Maicon Pereria Roque,Fernando Muslera
22 Kasım 2018 Perşembe 10:16



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