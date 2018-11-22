Süper Lig'de Yarın Oynanacak Galatasaray - Atiker Konyaspor Maçının Muhtemel 11'leri

GALATASARAY Muslera
- Maicon
, Ozan, Serdar, Mariano, Selçuk
, Fernando, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Eren
SAKAT: Emre Akbaba
, Belhanda
, Sinan, Nagatomo*
CEZALI: Ndaiye, Rodrigues, Donk
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL,5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Diagne, Uğur Demirok
, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner
, Milosevic, Fofana, Yatabare
SAKAT: Paolo Hurtado, Selim
Ay
CEZALI: Yok
Selçuk,Maicon Pereria Roque,Fernando Muslera
22 Kasım 2018 Perşembe 10:16