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Süper Lig'de yarın oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması ile sona erecek.

24.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:37Süper Lig'de yarın oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak - Kulübü karşılaşması ile sona erecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

ANTALYASPOR

Ferhat - Nazım, Celustka, Bahadır, Tarık, Charles, Amilton, Ufuk, Serdar, Paul, Chahechouhe

SAKAT: Yekta, Harun Kavaklıdere

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:  VIP 100 TL, Batı Tribün 60 TL, Doğu Tribün 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL

GAZİANTEP FK

Günay - Olkowskı, Kana Bıyık, Papy, Toşca, Moraıs, Chıbsah, Oğuz, Güray, Twuması, Kayode

SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh

CEZALI: Yok



Antalyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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