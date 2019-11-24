Süper Lig'de yarın oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması ile sona erecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
ANTALYASPOR
Ferhat - Nazım, Celustka, Bahadır, Tarık, Charles, Amilton, Ufuk, Serdar, Paul, Chahechouhe
SAKAT: Yekta, Harun Kavaklıdere
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Tribün 60 TL, Doğu Tribün 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL
GAZİANTEP FK
Günay - Olkowskı, Kana Bıyık, Papy, Toşca, Moraıs, Chıbsah, Oğuz, Güray, Twuması, Kayode
SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh
CEZALI: Yok