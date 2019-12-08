Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 14'üncü hafta yarın oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung - Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Mensah, Ziya, Henrique, Kravets
SAKAT: Nurettin, Alpay, Levent
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Takım Tribünü: 25 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan - Abarhoun, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Vetrih, Attamah, Sasse, Umar, Samudio, Oğulcan
SAKAT: Boldrin, Nill de Pauw
CEZALI: Yok