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Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor maçıyla başlayacak.

12.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:25Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor - maçıyla başlayacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona - N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Manolis Siopis, , Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

SAKAT: Juanfran, Lokman Gör

CEZALI: Welinton

BİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Maraton ve Kapalı Tribün: 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL

ANTALYASPOR

Ferhat - Eren Albayrak, Diego Angelo, Doğukan Sinik, Nazım Sangare, Celustka, Fredy, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Gustavo Blanco, Mukaıru

SAKAT: Bahadır Öztürk - Harun Kavaklıdere

CEZALI: Yok



Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Ceyhun, Spor

Kaynak: DHA

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