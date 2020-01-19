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Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 18'inci hafta yarın oynanacak Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği maçıyla sona erecek.

19.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:08Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 18'inci hafta yarın oynanacak Çaykur Rizespor – maçıyla sona erecek. Yarın oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR:

Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, Skoda

SAKAT: Yok

CEZALI: Vetrih, Oğulcan Çağlayan

BİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton Tribün: 30 TL, Kapalı Dağ-Deniz: 20 TL, Kale Arkası Tribünü: 15 TL, Misafir Tribün: 19,5 TL

GENÇLERBİRLİĞİ:

Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, Sio

SAKAT: Arda Kızıldağ

CEZALI: Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi



Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: DHA

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