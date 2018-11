Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00



BURSASPOROkan- Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Burak, Saivet, Tunay (Latovlevici), SakhoSAKAT: Stancu, ShehuCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1'inci Kategori 150 TL, 2'nci Kategori 125 TL, 3'üncü Kategori 60 TL, 4'üncü Kategori 50 TL, 5'inci Kategori 25 TL, 6'ncı Kategori 25 TL, Misafir 32,50 TLKASIMPAŞARamazan- Onur (Josue Sa), Youssef, Veysel, Popov, Sadiku, Trezeguet, Pavelka, Tarkan , Eduok, DiagneSAKAT: Veigneau, KhaliliCEZALI: Yok----------------------------------------------------FENERBAHÇEHarun- Isla, Neustatder, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal , Eljif, Ayew, Valbuena, Alper, SlimaniSAKAT: Mehmet Ekici , Oğuz Kağan GüçtekinCEZALI: Jailson , SoldadoBİLET FİYATLARI: Fenerium Alt F 305 TL, Fenerium Alt G 250 TL, Fenerium Alt H 210 TL, Fenerium Alt C 250 TL, Fenerium Alt B 210 TL, Fenerium Ust H-I 115 TL, Maraton Alt E 350 TL, Maraton Alt D-F 305 TL, Maraton ALT C-G 250 TL, Maraton Üst C-D-E-F-G 130 TL, Migros Tribünü - Spor Toto Tribünü 32,50 TL, Misafir 42 TLAYTEMİZ ALANYASPORHaydar- Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Maniatis, Sackey, Efecan, Villafanez, Fernandes, CisseSAKAT: MBilla, Ceyhun , BarışCEZALI: Yok----------------------------------------------------ANTALYASPORBoffin- Nazım Sangare, Diego Angelo , Celutska, Cissokho, Hakan Özmert , Yekta, Doğukan, Chico, Maicon, DoukaraSAKAT: CharlesCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kale Arkası 10 TL, Doğu Tribünü 20 TL, Batı Tribünü 40 TL, VIP Tribün 75 TL, Misafir Tribün 13 TLAKHİSARSPOR Fatih - Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Kadir, Eray, Aykut, Barbosa, Josue, Güray, ManuSAKAT: Serginho, Mustafa Yumlu Dany , Regattin, Seleznyov, CanerCEZALI: Yok----------------------------------------------------BEŞİKTAŞTolga- Gökhan Gönül , Pepe, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma , Ljajic, Babel , Mustafa PektemekSAKAT: Lens, Adriano, Gökhan TöreCEZALI: MedelBİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 245 TL, 2'nci Kategori 225 TL, 3'üncü Kategori 205 TL, 4'üncü Kategori 195 TL, 5'inci Kategori 165 TL, 6'ncı Kategori 150 TL, 7'nci Kategori 100 TL, 8'inci Kategori 90 TL, VIP: 680 TL, 1903 A-E: 680 TL, 1903 B-D: 750 TL, 1903 C: 800 TLDEMİR GRUP SİVASSPORTolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Medjani, Emre, Robinho , KoneSAKAT: Mert HakanCEZALI: Yok