23 Kasım 2018, 11:23
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

Süper Lig

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORSehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, ibrahim, Kone, Özer, Emrah, SunuSAKAT: TaylanCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 50 TL, 2'nci Kategori 20 TL, 3'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TLANTALYASPORBoffin - Sangare, Celutska, Diego, Cissokho, Doğukan, Maicon,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, ibrahim, Kone, Özer, Emrah, Sunu

SAKAT: Taylan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 50 TL, 2'nci Kategori 20 TL, 3'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TL

ANTALYASPOR

Boffin  - Sangare, Celutska, Diego, Cissokho, Doğukan, Maicon, Chico, Barrada, Yekta Kurtuluş, Doukara

SAKAT: Charles

CEZALI: Hakan Özmert 

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AYTEMİZ ALANYASPOR 

Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Efecan, Lucas, Campos, Cisse

SAKAT: Ufuk, Barış, Mbilla 

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL

KAYSERİSPOR 

Muammer - Levent, Sapunaru, Kucher, Atila, Şamil, Rotman, Chery, Mensah, Varela, Umut

SAKAT: Sakıp, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Deniz

CEZALI: Lopes

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ANKARAGÜCÜ 

Korcan Çelikay - Erdem Özgenç, Bakary Kone (Alihan Kubalas), Yalçın Ayhan, Tiago Pinto, Brice Dja Djedje, Ricardo Faty, Thievy Bifouma, Kenan Özer, Moestafa El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş

SAKAT: Johannes Hopf

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 250 TL, 2'nci Kategori 150 TL, 3'üncü Kategori 30 TL, 4'üncü Kategori 25 TL, 5'inci Kategori 20 TL, Misafir 1 TL

BEŞİKTAŞ 

Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Ljajic, Güven Yalçın

SAKAT: Babel, Gökhan Töre 

CEZALI: Yok

KADRO DIŞI: Tolgay Arslan Maicon Pereria Roque,Emrah
23 Kasım 2018 Cuma 11:23



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