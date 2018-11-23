Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, ibrahim, Kone, Özer, Emrah, Sunu
SAKAT: Taylan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 50 TL, 2'nci Kategori 20 TL, 3'üncü Kategori 10 TL, Misafir 10 TL
ANTALYASPOR
Boffin - Sangare, Celutska, Diego, Cissokho, Doğukan, Maicon, Chico, Barrada, Yekta Kurtuluş, Doukara
SAKAT: Charles
CEZALI: Hakan Özmert
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Efecan, Lucas, Campos, Cisse
SAKAT: Ufuk, Barış, Mbilla
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL
KAYSERİSPOR
Muammer - Levent, Sapunaru, Kucher, Atila, Şamil, Rotman, Chery, Mensah, Varela, Umut
SAKAT: Sakıp, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Deniz
CEZALI: Lopes
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ANKARAGÜCÜ
Korcan Çelikay - Erdem Özgenç, Bakary Kone (Alihan Kubalas), Yalçın Ayhan, Tiago Pinto, Brice Dja Djedje, Ricardo Faty, Thievy Bifouma, Kenan Özer, Moestafa El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş
SAKAT: Johannes Hopf
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 250 TL, 2'nci Kategori 150 TL, 3'üncü Kategori 30 TL, 4'üncü Kategori 25 TL, 5'inci Kategori 20 TL, Misafir 1 TL
BEŞİKTAŞ
Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Ljajic, Güven Yalçın
SAKAT: Babel, Gökhan Töre
CEZALI: Yok
KADRO DIŞI: Tolgay Arslan
Maicon Pereria Roque,Emrah