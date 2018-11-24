24 Kasım 2018, 11:26
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Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig

DEMİR GRUP SİVASSPORTolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje, Medjani, Emre, Robinho, KoneSakat: Mert HakanCezalı: YokBİLET FİYATLARI: Vip 54, Maraton 22, Kale Arkası Kuzey 14.5, Kale Arkası Güney 11, Misafir 14.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje, Medjani, Emre, Robinho, Kone

Sakat: Mert Hakan

Cezalı: Yok

BİLET FİYATLARI: Vip 54, Maraton 22, Kale Arkası Kuzey 14.5, Kale Arkası Güney 11, Misafir 14.5 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan- Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Ali Çamdalı, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç 

SAKAT: Musa

CEZALI: Yok

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AKHİSARSPOR    

Fatih- Lopes, Caner, Aykut, Kadir, Sissoko, Barbosa, Serginho, Josue, Regattin, Seleznyov 

SAKAT: Mustafa, Dany, Bilal, Bokila             

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARİ: Kapalı 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 50, 3. Kategori 40 TL, 4.ve 5. Kategori 25 TL, 6. Kategori 30 TL, Misafir Tribünü 35 TL

BURSASPOR

Okan- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay (Burak), Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

SAKAT: Sakho, Shehu, Stancu, Jires, Furkan

CEZALI: Lima

    

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KASIMPAŞA 

Ramazan- Özgür Çek,    Ben Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Hasan Bilal, Diagne

SAKAT: İlhan, Uğurcan, Veigneau, Khalili, Koita

CEZALI: Sadiku

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Fernolle- Rahman, Sadık, Murat, Chebake, Muniru, Donald, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

SAKAT: Ertaç, Ömer

CEZALI: Yok

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TRABZONSPOR

Uğurcan- Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Kucka, Hosseini

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Platinium B Blok 400 TL, VIP Platinium A-C Blok 350 TL, VIP Gold 250 TL, VIP Silver 200 TL, 1. Kategori 85 TL, 2. Kategori 75 TL, 3. Kategori 70 TL, 4. Kategori 60 TL, 5. Kategori 50 TL, 6. Kategori    35 TL

FENERBAHÇE

Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew,  Frey, Valbuena, Slimani 

SAKAT: Alper, Şener, Tolga

CEZALI: Jailson, Soldado
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:26



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